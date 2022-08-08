Казахи Челябинской области показали культуру народа на фестивале «Туган Жер»

В Чесменском районе выбрали лучшую юрту

В субботу, 6 августа, село Чесма встретило областной фестиваль казахской культуры «Туган жер». Представители казахских центров и домов культуры из Пластовского, Троицкого, Карталинского, Уйского, Верхнеуральского, Чесменского, Агаповского и других районов показали свои красочные юрты, главные блюда национальной кухни, лучшие образцы лоскутного шитья, коллекцию украшений из камней, серебра и золота. О разнообразии фестиваля — в материале корреспондента ИА «Первое областное».

Дословный перевод названия красочного мероприятия, организованного Домом дружбы народов, — «Родная земля» выбран не случайно: степные районы юга области испокон веков были населены казахами.

Современные казахи сегодня представили весь опыт, традиции, обряды и национальные виды искусства на широкой поляне перед селом. С 2013 года фестиваль принимали: Троицкий, Чесменский, Кизильский, Брединский, Карталинский, Верхнеуральский районы. Его организаторы — «Дом дружбы народов Челябинской области, при поддержке министерства культуры и Челябинской областной общественной организации «Казахский национально-культурный центр „Жакслык“» (Доброта), Челябинской областной общественной организации Казахский общественный центр «Азамат». В этом году в числе организаторов и администрация Чесменского района.

Все те южные районы привезли на большую поляну свои юрты. Уже утром можно было прогуляться по импровизированной улице, где у каждой юрты было выставили элементы подворья, проводили мастер-классы, разводили угольные самовары и даже варили бешбармак. Внутри юрт были накрыты круглые столы на коротких ножках, где выставлялись самые разнообразные яства — от пышущих жаром мясных блюд до десертов и выпечки.

Жительница Карталинского района Райкуль Ташкеева привезла на фестиваль старинное устройство для приготовления национального блюда — талкана. Дермену более ста лет, он представляет собой два плоских гранита круглой формы, посередине верхнего пласта — отверстие и ручка.

«Этот дермен достался мне от родителей, а им — от своих и так далее, несколько поколений моей семьи им пользовались. В отверстие насыпаем жаренное зерно, перемалываем его по принципу жернов и получаем мелкую крупку. Она — основа будущего десерта — талкан», — рассказала Райкуль Ташкеева.

Юрты оценивали почетные гости. В из числе — председатель Законодательного Собрания области Александр Лазарев. На открытии фестиваля он подчеркнул важность такого яркого и самобытного события на Южном Урале.

«Отличный праздник организовали в Чесменском районе. Туган жер» переводится как «родная земля». И в этом я вижу особый смысл. Здесь, в Чесме, на родной земле, этот праздник отмечают не только казахи, но и все жители, весь многонациональный район. Так и вся Челябинская область — большая семья, в которой в дружбе и согласии проживают 150 народностей. И они всегда готовы поддержать друг друга. В этом и сила Южного Урала. Это пример грамотной национальной политики, которую в регионе проводит губернатор Алексей Текслер, правительство и депутаты областного парламента», — подчеркнул председатель Законодательного Собрания области Александр Лазарев.

Также в числе почетных гостей праздника были начальник управления общественных связей правительства Челябинской области Дмитрий Семенов, депутат ЗСО Евгений Илле и другие. В итоге приз за лучшую юрту отдали казахскому центру «Ак Жайык» Верхнеуральского района.

Молодая семья Тургановых Нурсултана и Салтанат приехали на фестиваль из Магнитогорска.

«Я был на „Туган Жер“ пять лет назад, тогда он произвел на меня самые яркие впечатления. В этот раз, ка только услышал, что его будут проводить вновь после нескольких лет ковидных ограничений, сразу решил, что нужно показать его своей жене Салтанат», — говорит молодой человек.

По словам им больше всего понравилось чествование семейных пар, проживших рука об руку 50 и более лет.

На празднике «Туган Жер» каждый мог найти занятие себе по душе. Для детей аниматоры организовали эстафеты, мастер-классы, на детской площадке в тени деревьев уютно расположились развлекательные площадки и аттракционы. На сцене прошел конкурс невесток «Лучшая келинка». Конкурсантки показывали свои таланты и мастерство в традиционном для казахов рукоделии.

Традиционно одной из самых зрелищных площадок стали скачки. Всего состоялись 4 заезда, скачка и обряд «Кыз Куу» — догони девушку. И здесь умелые наездницы из Чесменского района одержали победу.

Гости и участники фестиваля погрузились в атмосферу праздника и традиционной культуры, познакомились с необычными обрядами, ремеслами. Фестиваль состоялся под эгидой Года культуры народов и нематериального народного культурного наследия России.