/ Кавалерийскую шашку от златоустовских оружейников отыскали под Мурманском

Солдаты использовали ее для обороны города.

Очередную интересную находку в преддверии ВОВ совершили в России. Под Мурманском отыскали кавалерийскую шашку, которую сделали златоустовские оружейники еще в 1939 году. Место, где нашли оружие, было частью линии обороны во времена Второй мировой войны, которое теперь исследуют мурманские поисковики. При этом автор находки — уроженец Златоуста, сейчас живущий в северной области.

По присланным фотоматериалам экспертом министерства культуры Российской Федерации Юрием Окунцовым была проведена экспертиза. В результате было установлено, что данный предмет является шашкой кавалерийского образца 1927 года. На клинке имеется клеймо Златоустовской оружейной фабрики и дата: 1939 год. — рассказали сайту «Первый областной» в Правительстве Челябинской области.

Поскольку шашку нашли на месте боевых действий и ее использовали в ВОВ, она является исторически ценной. Специалисты отправятся в Мурманскую область, чтобы увезти оружие в МБУК «Златоустовский городской краеведческий музей».