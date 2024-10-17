Звезды тоже сортируют отходы: Катя IOWA и другие артисты выступили на ДЭФ в Челябинске

Яркие события второго дня ДЭФ в фоторепортаже

В Челябинске состоялось торжественное награждение лучших проектов участников II Экологического Детского Форума. Перед гостями из 51 региона России выступили Катя IOWA, Ксения Минаева, Татьяна Куртукова и группа «Пять утра». Подробности в фоторепортаже ИА «Первое областное».







По итогам ДЭФ-2024 команда из Челябинской области заняла третье место. Экологическая инициатива школьников «Серия Видеолекториумов „Зеленый экран: сезоны знаний“» попала в номинацию «Лучший проект по сохранению растений».





Первое место в этой номинации досталось команде из Бурятии с проектом «Заповедная Бурятия-03: учусь беречь», второе присудили ребятам из Новосибирской области за идею использовать современные методы разведения и сохранения генетического материала редких растений для предотвращения их исчезновения. Всего номинаций было 18, включая «народную».





Такое количество горящих глаз не часто встретишь в одном месте. Детский экологический форум в Челябинске собрал более 3,5 тысяч школьников со всей России. На ДЭФ в столицу Южного Урала приехали юные экологи, которые со страстью отдаются общему делу — защите окружающей среды. Эта энергия и новые идеи не просто вдохновляют. Они, словно лавина, подхватывают людей, стремящихся к позитивным переменам.





Зажигательная энергия в этот день шла не только от участников, но и от приглашенных артистов. Первой на сцене выступила исполнительница хита «Матушка Земля» Татьяна Куртукова. Школьники были так рады ее видеть, что встали со своих мест и начали танцевать вместе с певицей. А потом спели песню на бис.



Следующей на сцене появилась группа «Пять утра». Зал встречал песни артистов приветственным светом телефонных фонариков.





На церемонии награждения выступила исполнительница Ксения Минаева. Она исполнила полюбившиеся многим треки «Шоколадка» и «Тот самый день». Реакцию зала можно было предугадать, ребята громко пели и устраивали танцы прямо возле кресел зрительного зала.





В завершении II Детского экологического форума на сцену вышла Катя IOWA. Исполнительница поздравила ребят с победами. Сама Катя, кстати, сортирует отходы и приучила к этому всю свою семью. А вы?



