Католики и протестанты отмечают Рождество Христово

По григорианскому календарю Рождество празднуют 25 декабря

25 декабря отмечается католическое Рождество Христово — один из самых значимых церковных праздников. Рассказываем историю праздника и о том, что принято делать в этот день.

25 декабря верующие празднуют рождение Иисуса Христа от Пресвятой Девы Марии. Согласно христианским учениям, Сын Божий родился в Вифлееме, куда его родители пришли для участия в переписи населения, которую проводил иудейский царь Ирод Великий. Мест в гостиницах не оказалось, и Мария со своим супругом Иосифом заночевали в пещере, предназначенной для скота. Там и родился Иисус. Посмотреть на новорожденного пришли пастухи, которым о рождении Спасителя сообщил ангел.

Кстати, рождение Мессии было предсказано еще за более чем семь веков до самого события пророком Михеем.

Католические христиане, а также протестанты и большая часть Поместных православных церквей мира отмечают рождество в ночь с 24 на 25 декабря. Вечером 24 и весь день 25 декабря в храмах проходят праздничные мессы. Внутри и снаружи устанавливаются вертепы с яслями и фигурками Христа и Девы Марии. Главным символом праздника является наряженная ель. После службы верующие устраивают праздничный ужин.

На Рождество принято дарить друг другу подарки. Эта традиция возникла потому, что, согласно Евангелию, три волхва, узнав о рождении Христа, пришли поклониться ему и преподнесли дары — золото, смирну и ладан.

В Рождество не следует ссориться, обижаться, выполнять тяжелую физическую работу.