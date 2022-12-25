Католическое Рождество отмечают верующие 25 декабря

Праздник берет свое начало в V веке

Сегодня, 25 декабря, отмечается католическое Рождество Христово. Праздничные богослужения в храмах начинаются уже в ночь на 25 декабря. История праздника, символы католического Рождества и его традиции — в материале ИА «Первое областное».

История Рождества Христова

Праздник был установлен на Эфесском, или Третьем Вселенском церковном сборе в V веке нашей эры в честь рождения во плоти сына Бога Иисуса Христа. Подробно об этом событии сообщает евангелист Лука: в те дни проводилась перепись населения, и Иосиф со своей беременной женой Марией отправился в родной город Вифлеем из Галилеи. Вернуться домой они не успели: у Марии начались схватки, и рожать ей пришлось прямо в хлеву, так как места в гостинице для них не оказалось. Как только Иисус появился на свет, находившимся недалеко пастухам явился ангел, который сообщил, что родился Спаситель. Они отправились в хлев, чтобы поклониться ему и передать подарки.

Спустя какое-то время, когда Мария с младенцем уже находились в гостинице или доме, к ним пришли три волхва, или мудреца, которые преподнесли Иисусу золото, ладан и миру.

Однако не все были рады появлению на свет Христа. В скором времени царь Иудеи Ирод приказал убить всех мальчиков до двух лет в надежде, что среди них будет Иисус. Ребенок был спасен чудесным образом: Марии и Иосифу во сне явился ангел и приказал бежать в Египет и оставаться там до смерти Ирода.

Кстати, Рождество 25 декабря празднуют не только католики, но и протестанты: лютеране, англикане, часть баптистов, методистов, пятидесятников и 10 из 15 поместных православных церквей мира, которые пользуются новоюлианским календарем.

Традиции празднования Рождества

В полночь 25 декабря в храмах начинается месса навечерия Рождества, в ходе которой священник кладет в рождественский вертеп фигурку младенца. Затем служатся еще три праздничные литургии: месса ночью, месса на заре и месса днем.

Наступлению католического Рождества предшествует период Адвента — время усиленного покаяния, которое длится обычно четыре недели. В это время католики, словно православные в пост, очищают себя от грехов и усиленно молятся. Каждое воскресенье Адвента принято зажигать свечу, а также ходить в храмы на особые богослужения, которые различаются по своей тематике. Например, первое воскресенье Адвента посвящено грядущему пришествию Христа, второе и третье символизируют переход от Ветхого к Новому Завету, а четвертое посвящено евангельским событиям, которые произошли до Рождества.

Перед праздником в большинстве европейских стран дети ходят по домам с колядованием — поют праздничные песни и произносят добрые пожелания семьям. В качестве небольших подарков они получают сладости и каштаны.

Символы католического Рождества

В храмах и на площадях к празднику устанавливают рождественскую ель и вертеп, символизирующий сцену рождения Христа. Также одним из главных символов католического Рождества являются зажженные свечи, пламя которых напоминает верующим евангельские слова: «Свет во тьме светит, и тьма не объяла Его».