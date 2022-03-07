Несмотря на раннюю оттепель и обильные снегопады в Челябинске еще есть городские катки, которые продолжают работать. Например, в понедельник, 7 марта, будет расчищен и открыт каток в детском парке имени Терешковой. Об этом сообщает Минкульт Челябинской области.
«7 марта каток в детском парке имени Терешковой работает с 14.00 до 22.00», — говорится в сообщении для горожан.
Напомним, это единственный каток в Челябинске, где залиты дорожки парка. В парке имени Терешковой работает прокат коньков, билет на лед также платный.
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