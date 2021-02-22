Каток в челябинском парке имени Гагарина закрыли из-за холодов

Не получится сегодня покататься и в парке имени Терешковой

Сегодня, 22 февраля, в Челябинске ожидается похолодание до −19 градусов, в связи с низкими температурами катки в парках имени Гагарина и Терешковой работать не будут. Об этом сообщили в Управлении культуры Челябинска.

«Каток в ЦПКиО им. Гагарина закрыт в связи с низкой температурой воздуха: на территории парка и вблизи карьеров холоднее, чем в центре города. Закрыт каток в парке им. Терешковой, проводятся профилактические работы по восстановлению льда»,— уточнили в ведомстве.

Желающие покататься на коньках могут отправиться в парк имени Пушкина: там каток сегодня работает в режиме выходного дня — с 10:00 до 22:00.