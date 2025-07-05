Катав-Ивановск отмечает 270‑летие

Почти за трехвековую историю город сохранил самобытность и уникальное наследие

Сегодня, 5 июля, Катав-Ивановску — опорной точке развития горнозаводского Урала — исполняется 270 лет. С первых дней своего существования город задал высокую планку в промышленном производстве и с успехом выполнял большие государственные задачи. Дойдя до наших дней, ему удалось сохранить силу духа, самобытность и уникальное индустриальное и культурное наследие, отметил губернатор Челябинской области Алексей Текслер.

Сегодня, по словам главы региона, Катав-Ивановск уверенно смотрит в будущее.

«Потенциал города, его промышленная база по-прежнему значимы для экономики региона. С поддержкой области муниципалитет динамично развивается, формирует современную городскую среду»,— отметил Алексей Текслер.

Губернатор добавил, что правительство региона будет и дальше оказывать поддержку городу в реализации важных инфраструктурных и социальных проектов, а также в развитии туристического кластера.

Катав-Ивановск — центр одноименного района, который является одним из самых высокогорных в Челябинской области. Свое название он получил в честь реки Катав — притока Юрюзани, на котором он расположен, и симбирского купца Ивана Твердышева.