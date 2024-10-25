На днях наш корреспондент заметил, как по реке Миасс у «Мегаполиса» все еще катаются катамараны. Казалось бы, уже и снег выпадал, и дожди постоянно идут, а устроить речную прогулку можно. Мы узнали в прокате, когда закончится сезон и останутся ли лодки на причале.
В компании «Река» нашему информагентству рассказали, что официально сезон уже закрыт, последняя «машинка» проплыла по Миассу в прошлое воскресенье. Однако тем, кто очень хочет прокатиться, не откажут.
«Уже и дожди постоянно, и холодно, так что мы постепенно прекращаем работу. Но кто захочет — подумаем, может, и предоставим еще катамаран», — рассказали в компании «Река».
При этом еще две недели назад прокат работал вовсю: катамараны в виде машин сдавали на полчаса, а чтобы не мерзнуть, выдавали пледы и подложки. Также рекомендовали надевать шапку и перчатки и приносить с собой горячий чай или кофе.
Вскоре все лодки увезут с причала, они, как и в прошлом году, будут зимовать на специальной площадке.
Добавим, у памятника «Влюбленным», неподалеку от Арт-сквера, компания сейчас строит новый причал. Пока все подробности — что это будет и когда появится — держат в секрете.
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