Катамараны на реке Миасс в центре Челябинска уходят «в спячку»

Но пару раз еще можно успеть прокатиться

На днях наш корреспондент заметил, как по реке Миасс у «Мегаполиса» все еще катаются катамараны. Казалось бы, уже и снег выпадал, и дожди постоянно идут, а устроить речную прогулку можно. Мы узнали в прокате, когда закончится сезон и останутся ли лодки на причале.

В компании «Река» нашему информагентству рассказали, что официально сезон уже закрыт, последняя «машинка» проплыла по Миассу в прошлое воскресенье. Однако тем, кто очень хочет прокатиться, не откажут.

«Уже и дожди постоянно, и холодно, так что мы постепенно прекращаем работу. Но кто захочет — подумаем, может, и предоставим еще катамаран», — рассказали в компании «Река».

При этом еще две недели назад прокат работал вовсю: катамараны в виде машин сдавали на полчаса, а чтобы не мерзнуть, выдавали пледы и подложки. Также рекомендовали надевать шапку и перчатки и приносить с собой горячий чай или кофе.

Вскоре все лодки увезут с причала, они, как и в прошлом году, будут зимовать на специальной площадке.

Добавим, у памятника «Влюбленным», неподалеку от Арт-сквера, компания сейчас строит новый причал. Пока все подробности — что это будет и когда появится — держат в секрете.

Ранее мы рассказали, как будут зимовать электросамокаты.