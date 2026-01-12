Кассовые сборы нового фильма «Буратино» превысили 2 млрд рублей за 11 дней

Современную интерпретацию известной сказки посмотрели более 3,7 млн россиян

Новая экранизация сказки Алексея Толстого «Буратино» (6+), стартовавшая в прокате 1 января, за новогодние праздники собрала более двух миллиардов рублей. Информация о кассовых сборах приведена в Единой федеральной автоматизированной системе сведений о показах фильмов в кинозалах Фонда кино, сообщили в Центре управления регионом.

Фильм о смышленом, веселом деревянном мальчике сняли к 50‑летию выхода советского фильма «Приключения Буратино». Режиссером ленты выступил Игорь Волошин, а музыку к нему написал Алексей Рыбников — тот самый композитор, который создал саундтрек к советскому фильму. В актерский состав вошли такие звезды, как Федор Бондарчук, Александр Петров, Анастасия Талызина и другие.

В фильме — все как в сказке известного автора: папа Карло, мечтающий о сыне, создает деревянную куклу, которая оживает. Буратино — совсем как настоящий ребенок. Но со временем он понимает, что все-таки отличается от других ребят. Чтобы доказать папе Карло, что он достойный и настоящий сын, Буратино отправляется в долгое путешествие, полное приключений.

Еще одним фаворитом россиян стал фильм «Чебурашка‑2», который также вышел 1 января и всего за несколько дней собрал почти миллиард рублей.