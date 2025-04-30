Каслинский завод архитектурно-художественного литья отлил скульптуру «Алеша»

Настольную копию создали к 80-летию Великой Победы

Каслинский завод архитектурно-художественного литья (входит в Группу «Мечел») отлил в чугуне к юбилею победы настольную копию памятника «Советскому воину-освободителю», открытого в 1957 году. Об этом сообщает пресс-служба Минпрома региона.

Памятник представляет собой железобетонную статую советского солдата в униформе и плащ-палатке, с опущенным автоматом ППШ в правой руке. Прообразом советского воина послужил сержант 234 артиллерийского полка 228 стрелковой дивизии Алексей Скурлатов.

«По традиции мы отливаем настольные изображения целого ряда легендарных монументов. Это и конные группы Аничкова моста, и „Тыл фронту“, и „А. С. Пушкин“ А. М. Опекушина и многие другие. Сегодня — в канун 80-летнего юбилея Великой Победы — галерея наших редукций пополнилась прославленным пловдивским „Алешей“ — олицетворением бессмертного подвига советского солдата», — отмечает генеральный директор предприятия Владимир Киселев.

Уменьшенную копию «Алеши» выполнила московский скульптор Наталия Муромская. За 10 лет сотрудничества с каслинским заводом она создала несколько десятков моделей.