Каслинский ДК готовится к юбилею и вскрытию капсулы времени

Губернатор Алексей Текслер обещал приехать на праздник

Каслинский дворец культуры в ноябре готовится отметить 40-летие. Ход ремонта ДК проконтролировал губернатор Алексей Текслер, передает корреспондент Первого областного информагентства.

Дворец культуры главе региона хорошо знаком: по поручению Алексея Текслера в 2019—2020 годах в ДК ремонтировали кровлю, в 2021 году обновили зимний сад. Сегодня идет уже комплексное восстановление.

Как рассказала Юлия Кирюшенко, директор дворца, уже выполнен ремонт рекреаций, вестибюлей, дискотечного зала. На очереди — фасад здания, но творческие коллективы могут начинать занятия уже сейчас.

«Работы должны быть закончены 31 октября. А 7 ноября мы приглашаем Вас на празднование юбилея. В крыльцо ДК при строительстве была вмонтирована капсула времени с обращением каслинцев из 1982 года к потомкам. Будем ее вскрывать», — обратилась Юлия Кирюшенко к губернатору.

Алексей Текслер пообещал приехать на праздник.

Дворец — лишь один из элементов досугового комплекса, который должен появиться в центре Каслей. Рядом на прилегающей территории уже оборудован сухой фонтан. От ДК до местной спортшколы идет сквер «Молодежный». В самой спортшколе ждет ремонта бассейн.

Спортивная площадка рядом со зданием бассейна очень старая. Алексей Текслер пообщался здесь с юными каслинцами и пообещал исправить ситуацию с тренажерами и снарядами.