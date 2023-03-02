Каскад прорывов на водоводе оставил жителей села в Челябинской области без воды

В поселке Межевом полностью прогнили 250 метров трубы

В поселке Межевом Саткинского района, где прорыв трубы оставил без питьевой воды более 50 частных домов, ремонтные работы остановили в связи с аварией на сетях горячего водоснабжения и засором канализации. Об этом сегодня, 2 марта, сообщила администрация муниципалитета.

Напомним, что поселковый водопровод дал течь около двух недель назад. Перестала работать водоразборная колонка на улице Трактовой, из-за чего десятки семей вынуждены носить воду с дальних улиц. Комментируя ситуацию, в администрации Саткинского района ранее сообщали, что для устранения аварии необходимо заменить 200 метров водовода. Все необходимые материалы для ремонта были закуплены, работы начались, и ожидалось, что подрядчик управится до конца дня 1 марта.

Однако во время устранения аварии выяснилось, что около 250 метров водовода полностью прогнили, и прорывы пошли каскадом один за другим. Коммунальщики планировали заменить гнилую трубу, протолкнув в нее трубу меньшего диаметра. Они успели выкопать около 20 метров траншеи и уложить 100 метров трубы, прежде чем водопровод промерз. Почти весь день 1 марта рабочие пытались отогреть трубу, но к 16:00 у них закончилась горячая вода.

Вдобавок там же, в Межевом, прорвало трубу горячего водоснабжения в районе автостанции и засорилась канализация четырех многоквартирных домов. Поэтому коммунальщикам пришлось срочно перебросить силы туда.

«В первую очередь ведутся работы по устранению данных аварийных ситуаций, после чего ремонтная бригада продолжит работы на улице Трактовой», — пояснили в муниципалитете.

ИА «Первое областное» будет следить за дальнейшим развитием ситуации.