Картофель напрасно называют бесполезным овощем

Корнеплод не так опасен для фигуры, как принято считать

Люди, которые следят за качеством своего рациона, часто пренебрежительно относятся к картофелю — и совершенно зря. Сам по себе овощ не представляет серьезной угрозы для фигуры.

Энергетическая ценность сырого картофеля составляет 76 килокалорий на 100 граммов продукта, в отварном овоще калорий чуть больше — 82, в печеном картофеле их порядка 93, а вот в таком же количестве жареного — уже 192! Так что причиной лишнего веса становится, скорее, не сам картофель, а способ его приготовления, а также количество съеденного.

Еще специалисты советуют употреблять картошку не горячей, а немного остывшей.

«Если приготовленному картофелю дать возможность охладиться, крахмал в его составе становится более устойчивым, или резистентным для переваривания тонким кишечником, что замедляет усвоение. Свойства у резистентного крахмала такие же, как у клетчатки, поэтому он ферментируется бактериями толстого кишечника, в результате чего вырабатываются полезные метаболиты», — отмечают диетологи.

Метаболиты являются продуктами обмена веществ различных соединений, нужны они для обеспечения жизнедеятельности организма.