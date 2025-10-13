Картины юных художников оживут под музыку Петра Чайковского на челябинской сцене

31 января школьники смогут бесплатно посетить необычный спектакль

Челябинских школьников приглашают на уникальный музыкально-хореографический спектакль «Времена года». Премьера постановки, в которой под музыку Петра Ильича Чайковского оживут рисунки детей, состоится 31 января 2026 года. Увидеть ее можно будет бесплатно, сообщают организаторы.

Спектакль станет результатом большого творческого проекта, объединяющего хореографию, живопись и современные технологии. На сцене выступят 150 юных танцоров из образцового коллектива студии «Фантазия». Под специально написанную аранжировку знаменитых пьес Чайковского они исполнят оригинальные номера в стиле newfolk, сочетающем современный танец и фольклор. А видеопроекции создадут на сцене уникальную атмосферу, превращая лучшие детские рисунки в динамичные декорации.

Прямо сейчас школьники могут принять участие в художественном конкурсе по мотивам альбома «Времена года». Сто лучших работ будут представлены на выставке, а также станут частью видеоряда спектакля, буквально ожив на сцене.

Забронировать бесплатные билеты на премьеру для школьных классов и групп можно по телефону: 8-950-743-04-36. Пять спектаклей покажут 31 января 2026 года в ДК железнодорожников.

Проект реализуется АНО «Территория искусства и спорта» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.