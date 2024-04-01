Карталы вошли в список городов по росту качества городской среды

Минстрой назвал самые комфортные места для жизни

В Уральском федеральном округе стало больше городов с благоприятной городской средой. Так, показатели этой сферы значительно повысилась в Карталах, за год показатели выросли со 153 до 191 балла. Минстрой России представил ежегодное исследование Индекса качества городской среды.

Количество городов с благоприятной городской средой в УрФО выросло с 66 до 92 по итогам 2023 года. В Индексе качества городской среды представлены 115 уральских городов.

«С каждым годом все больше населенных пунктов Уральского федерального округа попадают в категорию городов с благоприятной средой. Работа регионов, направленная на повышение качества жизни людей, приносит свои результаты. Это не только радует, но и мотивирует на новые достижения. Уверен, число городов с благоприятной средой в УрФО будет и дальше расти», — отметил полномочный представитель президента РФ Владимир Якушев.

Результаты исследования используют в реализации национального проекта «Жилье и городская среда», который реализуется по инициативе президента России Владимира Путина.