/ Карту пыльцы для челябинских аллергиков создал «Яндекс»

Сервис предсказывает цветение и его пики.

Когда в Челябинске наконец наступит весна, деревья начнут цвести. Этого с опаской ждут аллергики. Пыльца, выделяемая растениями, вызывает у них плохое самочувствие. Облегчить жизнь аллергикам решил «Яндекс», добавив карту цветения в своем сервисе «Карты». Используя данные за последние 7 лет, специалисты рассчитали примерное время цветения в разных районах города. Зная его, аллергики начнут вовремя принимать лекарства и не будут страдать.

Учёт актуального прогноза погоды позволяет сервису сообщать и о той пыльце, которую приносит ветер из других регионов. Например, присутствие пыльцы ольхи и орешника в Челябинске может быть отмечено, даже когда эти растения не цветут рядом. Прогноз максимально детализирован и рассчитывается с точностью до районов города. Составить представление об уровне аллергической опасности помогут короткие уведомления на карте пыльцы — скоро они появятся и на главной странице c прогнозом погоды. А советы от «Яндекс. Здоровья» подскажут, какие меры стоит принять в сезон аллергии. — рассказала сайту «Первый областной» специалист пресс-службы «Яндекс» Александра Репьева.

Изучать карту пыльцы можно только в веб-версии сервиса. Кроме того, сервис доступен для других регионов России, а также некоторых стран СНГ.