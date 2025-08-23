Карманный сквер благоустроят в Ленинском районе Челябинска

Между домами на Барбюса оборудуют тротуары и высадят кизильник

Власти Челябинска объявили аукцион на благоустройство карманного сквера между домами № 61 и 63 на улице Барбюса. Победителю предстоит отремонтировать тротуары, засеять газон и высадить почти 800 кустов кизильника. Информация об этом размещена на сайте госзакупок.

У дома № 61 оборудуют тротуары с плиточным покрытием на площади свыше 305 квадратных метров, обустроят газон и высадят 226 кустов кизильника.

У дома № 63 появятся прогулочная зона площадью почти 860 квадратных метров, газон площадью 3048 «квадратов» и 563 куста кизильника.

Начальная цена — 14,5 миллиона рублей. Победителя определят 2 сентября, завершить все работы он должен до конца месяца.

В Ленинском районе продолжает преображаться и парк «Плодушка». В этом году там создали новое пространство для прогулок и отдыха.