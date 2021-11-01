Карена Даллакяна необычно поздравили с днем рождения в Танзании

31 октября челябинскому зоозащитнику исполнился 51 год

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Накануне, 31 октября, челябинский зоозащитник и ветеринар Карен Даллакян отметил свой 51-й день рождения. В этом году праздник прошел необычно: Карена поздравили сотрудники отеля в Танзании. Об этом сам ветеринар сообщил в видео, которое выложил на «Ютубе».

Судя по ролику, сначала персонал отеля испек для зоозащитника торт, а затем отправился поздравлять виновника торжества под традиционные танцы и мелодии. Но о знаменитой песне Happy Birthday, конечно же, тоже не забыли.

«Вот такое неожиданное поздравление от коллектива отеля. Очень приятно. Поздравление было в виде такого традиционного местного фольклора»,— рассказал Карен Даллакян.

На сегодняшний день зоозащитник находится в Танзании, куда 26 октября отвезли спасенных в Челябинской области льва Симбу и леопарда Еву. Сейчас животные проходят карантин.