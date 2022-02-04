Карен Даллакян получил видеопривет от леопарда Евы

Руководитель фонда «Спаси меня» опубликовал свежую запись из танзанского реабилитационного центра для диких животных

Леопард Ева, которая вместе со львенком Симбой улетела осенью в Танзанию, пока живет в боксе и небольшом вольере. Для выхода на свободу открытый вольер нужно оборудовать специальной защитной сеткой, чтобы дикая кошка не перепрыгнула через забор, пусть и достаточно высокий. А также для того, чтобы к ней не наведались непрошеные гости.

«Веди себя хорошо, девочка. Не безобразничай, ни на кого не нападай, не скучай, ладно? Ты же у нас воспитанная. Ребята тут хорошие, будут тебя кормить, заботиться о тебе. Прислушивайся, да, это новый язык, который ты теперь должна понимать», — такими словами Карен Даллакян прощался с Евой в декабре 2021 года перед возвращением в Челябинск.

Тогда, в декабре, он и записал видео, которое выложил сегодня. Вторая часть снята на днях сотрудниками реабилитационного центра: Ева прогуливается по своей территории и подставяет солнцу живот.



Напомним, львенка Симбу и леопарда Еву, спасенных Кареном Даллакяном в центре «Спаси меня», осенью прошлого года отправили из Челябинска в Танзанию, в специализированный центр реабилитации диких животных, и это была беспрецедентная операция в истории Челябинской области.