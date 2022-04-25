Карен Даллакян: «В Мариуполе тысячи беспризорных животных»

Сопредседатель регионального штаба «Народного фронта» вернулся из командировки в Донбасс

«Раненых животных в зоопарке не было. Их съели»





Руководитель фонда «Спаси меня», сопредседатель регионального штаба «Народного фронта» доктор Карен Даллакян на пресс-конференции рассказал о гуманитарной миссии по помощи диким животным Мариупольского зоопарка и ответил на вопросы журналистов. Что представляет собой Мариуполь сейчас? Чем можно помочь жителям и зоопарку? Что больше всего потрясло доктора? Публикуем тезисно устный репортаж Карена Даллакяна.Когда мы собирались в командировку, готовились лечить или эвакуировать раненых или больных зверей. Но когда мы приехали, этих животных уже не было. Все, кто был ранен и убит, уже... что называется, пошли в ход. Хищники выжили — а в Мариупольском зоопарке большая коллекция львов и тигров, больше двух десятков крупных хищников — потому что питались мясом погибших животных. И люди, которые на территории зоопарка выживали, ели это мясо. И до сих пор едят.Погибли шесть верблюдов, четыре страуса, две ламы, пума, леопард — бомба попала к нему в вольер... Не осталось ни обезьян, ни попугаев: бомба попадала в помещение, от осколков погибли крупные обезьяны, а остальные просто замерзли.Выжили два кошачьих лемура: сейчас их переселили в ресторан, и там у камина, укрытые одеялом, они греются. Ребята еще и печку там топят, весна в этом году очень холодная.На территории зоопарка - ад. Сгоревшие машины. Следы от снарядов. Стекло, бетон, мусор. Но, знаете, люди готовы срочно наводить порядок, чтобы в зоопарк снова пришли ребятишки. Чтобы был кусочек хоть какой-то мирной жизни. Люди приходят и помогают - кто за тарелку супа помогают, кто за водку.



«Собаки согревали людей в подвалах»





Ситуация с домашними животными — это, конечно, страшно. Я видел такую картину: третий этаж дома, развалины, на окне сидит кошка и кричит. Она пришла домой — а никого нету. Она ждет и кричит, не уходит. Когда мы увидели количество бродячих породистых собак на улицах... Решили набрать консервов в зоомагазине, чтобы их накормить.Приехали раздавать гуманитарную помощь людям и заодно накормить собак. И люди, вместо того, чтобы вставать в очередь за продуктами, шли ко мне и ребятам из «Зеленой альтернативы» и просили консервы для питомцев! Понимаете? Люди шли за кормом для питомцев, а не за едой для себя. Говорили: «Понимаете, у меня две собаки своих и две еще соседских...»Мы не были готовы к этому. Я, признаться, думал, что мы привезем корма для животных — а нам скажут: дескать, тут людям есть нечего, а вы животным привезли корм! Но нет. Вы не поверите, даже руки целовали, говорили: «Спасибо, спасибо, что не бросили зверей», «А как там белый лев зоопарке, жив?» — и кличку его называют.

Мариупольский зоопарк

«Зоопарку нужны стройматериалы, а не бинты»





Люди не бросили животных. Собаки их грели в холодных подвалах, где ни света, ни тепла. Собаки их охраняют сейчас. Люди относятся к ним как к членам семьи. У кого-то хозяева уехали, у кого-то погибли.Около церкви подошел мальчик, лет 16. Он узнал, что я врачи спросил: «У меня кошка, британская вислоухая. У нее после бомбежек затруднено дыхание. Что делать?»Я ему посоветовал, какие препараты купить для сердечка. Он сказал, из Крыма передадут друзья. Бабушка пришла с внучкой, говорит: вот, соседи оставили шиншиллу, чем ее кормить, бог знает. Дали ей мешок сена.Бродячих породистых собак очень-очень много, и они голодные. При мне за консервную банку с кормом собаки дрались — банка на глазах превратилась в лепешку, толщиной с телефон. Собаки ее жевали и лизали. Многие животные от взрывов и грохота ушли из города подальше в леса, им страшно. Беженцы, которые шли по лесу из Харькова, говорили, что в лесах много собак.Мы хотим сейчас заняться брошенными животными. Сколько их, трудно оценить. Ну считайте так: 60 процентов жителей в таком городе — владельцы животных. Можно сказать, половина семей. Вывезти брошенных кошек и собак на территорию России — очень сложно, невозможно. Целесообразнее оказать помощь на месте. Есть волонтеры, готовые их кормить на улицах. Есть штаб в Ростове, который этими вопросами занимается. Нужен корм. Если поеду в следующий раз — я займусь бродячими домашними животными.В гуманитарном грузе, собранном Ассоциацией зоопарков России, из Москвы в Мариуполь доставили коробки шприцов, ваты, перевязочных материалов. Оказалось, все это зоопарку не нужно — зато нужно людям. Мы все это отдали жителям города, которые травмированы или ранены. Люди подходили к нам, просили влажные салфетки, обезболивающие таблетки: ведь нет ни одной аптеки в городе, а травм и ранений очень много.

Выживший медведь в Мариупольском зоопарке

Мариуполь — это город из фильма «Зомби»





Единственное, что необходимо зоопарку — стройматериалы. Надо срочно ремонтировать и восстанавливать вольеры... Когда мы из Ростова привезли три генератора, сварочный аппарат, маску, инструменты — мужики тут же принялись за работу. Благодаря генераторам заработали холодильники, можно дольше хранить мясо.Директору сейчас на месте виднее, что нужно в первую очередь, поэтому мы решили открыть для него карточку в российском банке, чтобы люди могли перечислять ему деньги. Очень много было вопросов: как помочь? чем помочь? Опубликуем реквизиты в наших пабликах. Если захотите помочь, переведете деньги: — так проще, они там купят все, что нужно.Директор потрясающий в Мариуполе. Он не бросил своих животных и намерен как можно быстрее открыть зоопарк. Знаете, тигры повели себя очень интересно. В первый день мы ходили по территории с заместителем директора, и я видел страшно напуганных, очень несчастных зверей. Когда в следующий раз мы пришли с самим директором, они узнали папу и стали прыгать и встречать. Вот что значит, папа рядом.Город выглядит страшно. Видели фильм «Зомби»? Вот так же и в Мариуполе. Развалины. Из катакомб на свет выходят люди из подвалов. Непонятно в чем одеты: кто в тапках, кто босиком. Кто-то хромает, кто-то шатается... Они не могли выйти два месяца.В городе еще идут обстрелы. Нас однажды застало около зоопарка. Связи нет, рация не работает. Никакой охраны. Мы, конечно, заволновались. Страшно. Я понял, что надо смотреть на местных. Они — раз — ушками, глазками пошевелили и говорят: «Это не на нас, спокойно». Они привыкли и по звуку знают, откуда и куда летит.С нами в машину попросилась семья довезти до границы. Они рассказывали, как ели по ложке каши и пили по глотку воды в день, чтобы всем досталось в подвале, там было сорок человек. Их дочка, девочка 16 лет, никак не могла согреться, хотя в машине тепло, она в куртке, в свитерах. Даем ей банан, она кусочек берет, отдает маме, а остальное заворачивает на потом. Вот что такое голод 60 дней.