В приюте у челябинского зоозащитника Карена Даллакяна пополнение. Совсем недавно туда привезли обезьянку Мартина, от которого отказались прежние хозяева — дрессировщики.
Мартину семь лет, и раньше он выступал в цирке. Однако в связи с пандемией коронавируса все выступления прекратились, и хозяевам стало невыгодно содержать обезьянку.
В новом доме к Мартину относятся с теплом и заботой и уже выявили его вкусовые предпочтения. Обезьянка очень любит гранат и виноград.
К слову, раньше его кормили совсем неправильной пищей для животного: мясом и даже борщом.
Сейчас обезьянка живет в вольере, который построили специально для нее. Пока Мартин привыкает к новой обстановке и иногда скучает по своим бывшим хозяевам.
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