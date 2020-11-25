Карен Даллакян приютил нового питомца

Обезьяна Мартин теперь под опекой зоозащитника.

В приюте у челябинского зоозащитника Карена Даллакяна пополнение. Совсем недавно туда привезли обезьянку Мартина, от которого отказались прежние хозяева — дрессировщики.



Мартину семь лет, и раньше он выступал в цирке. Однако в связи с пандемией коронавируса все выступления прекратились, и хозяевам стало невыгодно содержать обезьянку.



В новом доме к Мартину относятся с теплом и заботой и уже выявили его вкусовые предпочтения. Обезьянка очень любит гранат и виноград.



К слову, раньше его кормили совсем неправильной пищей для животного: мясом и даже борщом.



Сейчас обезьянка живет в вольере, который построили специально для нее. Пока Мартин привыкает к новой обстановке и иногда скучает по своим бывшим хозяевам.

