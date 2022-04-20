Карен Даллакян доставил гуманитарную помощь для мариупольского зоопарка

Челябинский зоозащитник записал видео в бронежилете и каске с места событий

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Директор фонда защиты диких животных «Спаси меня» Карен Даллакян в составе делегации челябинского штаба Общественного народного фронта отправился на Украину с гуманитарной миссией. Доктор отвез еду и медикаменты для зверей из зоопарка в Мариуполе.



Уже на месте записал видео, в котором сообщил: «Ни один лев не убежал, по городу не гуляет, я всех посчитал». Также Карен Даллакян представил директора зоопарка Савелия Вашуру.

«Человек не бросил своих животных, до последнего остается здесь. Огромная благодарность ему от всех любителей животных. Все переживают, но все хорошо... Все в ответственных руках. Помощь доставлена и еще будет», — заявил Карен Даллакян.

В ответ Савелий Вашура поблагодарил Карена и всех, кто отправил помощь.

«Благодаря вам есть желание что-то делать», — сказал Савелий Вашура.

В Мариупольском зоопарке есть раненые звери, и пока неясно, удастся ли вывезти кого-то для лечения. Подробности о своей поездке ветеринар не сообщает.