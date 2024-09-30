Кардиолог из Челябинской области проводит телеконсультации для фельдшеров ФАПов

В Сосновском районе внедрили новую форму помощи пациентам

Врач-кардиолог районной больницы села Долгодеревенского уже неделю проводит телеконсультации для терапевтов и фельдшеров ФАПов, в которых нет узких специалистов. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Челябинской области.

Теперь медики в отделенных деревнях могут получить второе мнение специалиста по диагностике и лечению заболеваний сердечно-сосудистой системы.

«Фельдшер или врач могут проконсультироваться по конкретному пациенту, по тактике ведения, по необходимости дополнительного обследования или коррекции терапии», — рассказала доктор Татьяна Трегубова.

В Минздраве области отмечают, что телемедицина бережет время врачей и пациентов.

А в это время Челябинский кардиоцентр освоил подзарядку для сердца. Еще пять пациентов получили оптимайзеры и шанс улучшить качество жизни.

