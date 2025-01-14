Кардиолог из Челябинска вошел в число лучших детских врачей

Коллеги говорят, что он быстро определяет патологию и разбирается в самых сложных случаях

Виктор Юрасов из ГКБ № 1 попал в число лучших детских кардиологов России. Он стал номинантом премии Всероссийской общественной организации «Ассоциация детских кардиологов России». Как рассказали в региональном Минздраве, итоги подвели в Москве на конгрессе «Детская кардиология».

Врач и руководитель отделения является автором научных докладов и работ, помогающих развитию сложного направления медицины. Коллеги отзываются о Викторе как о прекрасном диагносте, который быстро определяет патологию, ставит диагноз и назначает оптимальную стратегию лечения.

«Тепло, спокойно, надежно, по-домашнему — такая обстановка царит в детской кардиологии ГКБ № 1. Микроклимат и подбор профессионального коллектива — это, несомненно, в том числе заслуга заведующего Виктора Юрасова», — отмечают в министерстве здравоохранения.

Виктор — выпускник ЧГМА, с третьего курса он работает в детском кардиологическом отделении ГКБ № 1. С 2019 года возглавляет отделение, где лечат более 700 детей в год.