Карантинный трипс обнаружен в партии китайских цветов для Челябинска

Более 2,9 тысячи анемонов и подсолнечников уничтожат после выявления опасного вредителя

В Челябинске специалисты Россельхознадзора обнаружили карантинного вредителя — западного цветочного трипса — в партии импортных цветов из Китая, сообщает пресс-служба Уральского межрегионального управления Россельхознадзора.

В ходе проверки более 95 тысяч цветов, включая орнитогалумы, анемоны, мускари, лютики, ярутки, хризантемы, розы, гвоздики, лилии, герберы, гипсофилы и подсолнечники, лабораторные исследования выявили заражение в упаковках с анемонами и подсолнечниками. Зараженные цветы (2,9 тысячи штук) будут уничтожены владельцем партии.

Остальная часть цветочной продукции, объем которой составил 4,4 миллиона цветов, допущена к реализации после прохождения контроля. Это уже второй случай выявления западного цветочного трипса в импортных цветах из Китая в этом году. В феврале аналогичный вредитель был обнаружен в партии из 16 тысяч срезов.