Треть копейских школ отправили на карантин из-за роста числа заболевших

Карантинные меры вводятся с 26 декабря.
7 копейских школ окажутся закрыты для учеников в понедельник. С 26 декабря они отправляются на карантин. Соответствующее решение принял горштаб по борьбе с ОРВИ и гриппом с учетом рекомендаций областных коллег.
Копейский городской штаб по борьбе с гриппом и ОРВИ принял решение закрыть 7 школ на карантин. Также в 2 раза был ужесточен эпидемиологический порог — с 20 до 10% от общего числа учащихся в учебном заведении. То есть, любая школа, где число заболевших превысит 10%, сразу же отправится на карантин. Решение было принято с учетом рекомендаций областного штаба.
— Ситуация с заболеваниями ОРВИ и гриппом в Копейском городском округе не является критической и не превышает эпидемиологический порог. В этом есть заслуга проведенной кампании по вакцинации копейских школьников. Но мы наблюдаем неблагоприятную динамику. Так, ОРВИ за последние три дня заболело 1173 ребятишек. Чтобы не допустить развитие эпидемии, школы закрываются на карантин с целью профилактики дальнейшего распространения гриппа и ОРВИ,— сказал исполняющий обязанности главы Копейска Владимир Бисеров.
Список школ, отправленных на карантин:
Школа № 4 — эпидемиологический порог по гриппу и ОРВИ на 21 декабря 2016 года составил 11,7% заболевших от общего количества учащихся в учебном заведении;
Школа № 6 — 12% заболевших от общего количества учащихся в учебном заведении;
Школа № 9 — 19,4% заболевших от общего количества учащихся в учебном заведении;
Школа № 15 — 12% заболевших от общего количества учащихся в учебном заведении;
Школа № 42 — 13% заболевших от общего количества учащихся в учебном заведении;
Школа № 43 — 16,3% заболевших от общего количества учащихся в учебном заведении;
Школа № 45 — 9,4% заболевших от общего количества учащихся в учебном заведении.
Напомним, сегодня также стало известно, что все образовательные учреждения Магнитогорска были отправлены на карантин с 26 по 31 декабря.
Фото: komiinform.ru