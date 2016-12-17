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В больницах Челябинской области объявили карантин

В больницах Челябинской области объявили карантин
карантин , эпидемия , грипп , больницы , Челябинск
24.12.2016 12:24:31

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Время новостей от 23.12.2016

23 Декабря 2016, 18:30

Особое внимание уделят школьникам и дошкольникам.

Из-за опасности эпидемии гриппа на Южном Урале объявляют карантин. После образовательных учреждений карантинные мероприятия ввели в больницах. Когда они закончатся, пока неизвестно.

Грипп уверенно «шагает» по Челябинской области. Карантин ввели не только в образовательных учреждениях некоторых районов, но и в медучреждениях. Больницы должны усилить дезинфекционный режим, а также незамедлительно реагировать на признаки ОРВИ у взрослых и детей.

— Ввести карантинные мероприятия по гриппу с 23.12.2016 года и впредь до особого распоряжения. Руководителям образовательных организаций независимо от организационно-правовой формы организовать проведение обязательного осмотра детей перед началом занятий либо культурно-массовых мероприятий для выявления детей с признаками ОРВИ. При регистрации групповой заболеваемости (5 и более случаев) гриппом и ОРВИ в стационарах медицинских организаций обеспечить введение ограничительных мероприятий сроком на 7 дней, проведение противоэпидемических мероприятий в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами, — сообщили сайту «Первый областной» в управлении Роспотребнадзора Челябинской области.

Соответствующее распоряжение поступило от Главного государственного санитарного врача по Челябинской области Александра Семенова. Когда отменят карантинный режим, неизвестно.

Фото: aimg.sk

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