Карантин по гриппу ввели в больницах Челябинской области

Ограничения будут действовать до особого распоряжения

В региональных больницах и учреждениях системы соцзащиты населения Челябинской области введен карантин по гриппу. Постановление главного санитарного врача Анатолия Семенова опубликовано на официальном сайте Роспотребнадзора по Челябинской области.

«Ввести карантин по гриппу в медицинских организациях и учреждениях соцзащиты с круглосуточным пребыванием граждан. Ограничения действуют с 7 февраля до особого распоряжения», — указано в документе.

Причиной стал рост заболеваемости ОРВИ и гриппом на Южном Урале. Региональному Минобру рекомендовано переводить классы и студенческие группы на дистанционное обучение в случае, если одновременно отсутствуют минимум 20% учеников. В детсадах области усилили обследование медиками при приеме детей в группы для более эффективного выявления случаев вирусных заболеваний.