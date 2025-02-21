Карантин по бешенству ввели в двух поселках Челябинской области

Ограничения будут действовать полгода

В деревне Замериново Октябрьского района и в поселке Увельском Увельского района ввели карантин по бешенству. Два соответствующих распоряжения правительства Челябинской области опубликованы на портале правовой информации.

Неблагополучной считается территория в радиусе двух километров от эпизоотического очага. В деревне Замериново очаг расположен в доме № 10 по улице Северной, а в Увельском — в доме № 6 по улице Ческидова. В обоих населенных пунктах карантин установлен на полгода.

Ранее аналогичные меры введены в поселке Самарском Верхнеуральского района и в Еманжелинске, где от бешенства погибли две домашние собаки, а также в Копейске и Троицке, где жертвами вируса стали две домашние кошки.

Специалисты напоминают, что защитить домашних питомцев от бешенства позволяют профилактические прививки.