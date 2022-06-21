«Населенный пункт, где выявлено погибшее животное, объявлен неблагополучным. Там будет установлен карантин и проведен комплекс обязательных противоэпизоотических мероприятий», — замечают в Россельхознадзоре.
С начала года в Челябинской области от бешенства умерли 34 животных: 15 собак, две енотовидные собаки, восемь лис, семь кошек и две декоративные крысы.
Россельхознадзор напоминает, что бешенство — опасное инфекционное заболевание, которое приводит к воспалению головного мозга и смерти.
Заразиться бешенством можно от больных животных при укусе, оцарапывании или при попадании зараженной слюны.