Карантин по бешенству ввели на юге Челябинской области

В поселке Куликовском нашли тело погибшей от болезни лисы

В поселке Куликовском Нагайбакского района нашли труп погибшей лисы. Исследование показало, что зверь скончался от бешенства. Об этом во вторник, 21 июня, сообщает пресс-служба управления Россельхознадзора по Челябинской и Курганской областям.

«Населенный пункт, где выявлено погибшее животное, объявлен неблагополучным. Там будет установлен карантин и проведен комплекс обязательных противоэпизоотических мероприятий»,

— замечают в Россельхознадзоре.

С начала года в Челябинской области от бешенства умерли 34 животных: 15 собак, две енотовидные собаки, восемь лис, семь кошек и две декоративные крысы.

Россельхознадзор напоминает, что бешенство — опасное инфекционное заболевание, которое приводит к воспалению головного мозга и смерти.

Заразиться бешенством можно от больных животных при укусе, оцарапывании или при попадании зараженной слюны.