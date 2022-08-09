Карантин по бешенству объявили в микрорайоне Челябинска

От опасного вируса здесь погибла домашняя собака

Свежий случай заражения бешенством выявлен на окраине Челябинска. В частных домах на улице Парковой (это район поселка Шершни) погиб домашний трехлетний пес. Об этом во вторник, 9 августа, сообщает пресс-служба Россельхознадзора по Челябинской и Курганской областям.

«В микрорайоне, где выявлено погибшее животное, установлен карантин и проведен комплекс обязательных противоэпизоотических мероприятий»,

— замечают в пресс-службе.

Всего с начала 2022 года в Челябинской области от смертельного вируса, не считая этого пса, погибли еще 43 представителя мира животных: 17 собак, 2 енотовидные собаки, 10 лис, 11 кошек , 2 декоративные крысы и 1 еж.

Больные животные могут стать источником заражения бешенством для людей. Подхватить вирус можно при укусе, оцарапывании или ослюнении. Заражение бешенством ведет к специфическому воспалению головного мозга и гибели.

Защитить домашних питомцев от бешенства позволяет прививка.

Напомним, ранее ИА «Первое областное» сообщало, что в Озерске курс лечения от бешенства проходят два местных жителя. На территории садового участка взрослого и ребенка укусил лесной еж, с которым они играли и пытались покормить. Позже оказалось, зверек был переносчиком смертельного вируса.









