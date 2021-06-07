Карантин по бешенству объявлен в двух селах Челябинской области

От опасной инфекции там погибли собака и кошка

Два свежих случая бешенства зафиксированы в Челябинской области на прошлой неделе — в поселке Краснооктябрьском и в селе Новомосковском введен карантин, сообщает управление Россельхознадзора по Челябинской и Курганской областям.

«В поселке Краснооктябрьский Троицкого района обнаружена бешеная собака, в селе Новомосковском Октябрьского района — кошка. Распоряжением губернатора в обоих населенных пунктах установлены ограничительные меры по бешенству», — рассказала пресс-секретарь управления Татьяна Нахтигаль.

С начала 2021 года на территории Челябинской области зарегистрировано 36 случаев бешенства животных в 35 неблагополучных пунктах. В прошлом году на эту дату выявили 32 больных животных в 32 неблагополучных пунктах.

Россельхознадзор напоминает, что Челябинская область стабильно входит в группу регионов-«лидеров» с наибольшим количеством зарегистрированных случаев бешенства. Основной метод профилактики бешенства — вакцинация. Распознать заболевание у питомца можно по беспокойному поведению, кроме того, у животного повышается чувствительность к свету и шуму, нарастает агрессия. Инфекция также может вызывать судороги, слюнотечение, нарушение координации движений и паралич.