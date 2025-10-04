Капсулы для сна обновили на железнодорожном вокзале Челябинска

Они стали еще удобнее

На железнодорожном вокзале Челябинска в зале «Комфорт+» обновили капсулы для сна. Они стали больше и удобнее, сообщили в пресс-службе ЮУЖД.

В новых капсулах есть ортопедическая подушка, индивидуальная подсветка, которую можно регулировать, и два вентилятора с разных сторон. Также от предыдущих они отличаются увеличенным спальным местом.

Как и в прежних капсулах, в новых есть USB-розетка для зарядки гаджетов, отделение для хранения багажа и шумоизоляционные жалюзи.

Арендовать капсулу для сна можно как на один час, так и на несколько. После каждого гостя их дезинфицируют.

Напомним, капсулы для сна на челябинском вокзале установили в июне 2024 года. За полгода ими воспользовались почти 700 пассажиров.