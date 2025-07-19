Капремонт теплотрассы в Металлургическом районе Челябинска завершат к октябрю

Алексей Текслер поручил завершить работы в срок

Капитальный ремонт теплотрассы протяженностью почти полкилометра на пересечении улиц Сталеваров и 60-летия Октября в Челябинске завершат к октябрю. Об этом губернатору Алексею Текслеру сообщил замглавы города по городскому хозяйству Александр Астахов, передает корреспондент ИА «Первое областное».

Участок теплотрассы ремонтирует МУП «ЧКТС» в рамках программы «Модернизация систем коммунальной инфраструктуры в Челябинской области на 2023-2027 годы». Эта теплотрасса обеспечивает теплом и горячей водой порядка 550 домов, соцучреждений и административных зданий. Капремонт участка завершит реконструкцию крупнейшей тепломагистрали, которая питает северную часть Металлургического района.

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер поставил задачу выполнить ремонт этого важного участка в срок.