Капремонт: навстречу юбилею!

Небольшое житейское расследование с элементами иронии

В Челябинске в этом году запланирован масштабный капремонт, который серьезно изменит внешность нескольких знаковых для центра города домов и жилых комплексов. Удивительно, но электронный аукцион на право проведения работ на сумму аж в 552,4 миллиона рублей (крупнейший в этом году для регионального оператора капремонта) выиграла маленькая компания ООО «Имексо», зарегистрированная в квартире «панельки» в центре Уфы, в которой, по официальным данным, работает один человек и выручка которой в последние три года составила ровно ноль рублей. Журналист 1obl.ru случайно узнал о надвигающихся переменах и решил разобраться, что происходит.

Дом, в котором я живу

Мой родной дом, в котором я прожил, по сути, все свои почти 45 лет, расположен в самом центре Челябинска. Ордер на «двушку» в свежепостроенной 14-этажке на Володарского, 32 достался моим бабушке и маме после 30 с лишним лет (начиная с 1941 года) житья в коммуналке в середине 70-х годов прошлого века. Бабушка в расцвет брежневской эпохи дослужилась до должности первого замначальника облстатуправления, и незадолго до выхода на пенсию ей все-таки досталось отдельное жилье.

Дом этот — часть комплекса из шести 14-этажных зданий с единым стилобатом. Комплекс спроектирован под руководством известного челябинского архитектора Бориса Петрова, и до сих пор он вместе с прилегающим бульваром (архитектор Дина Бернштейн) считаются одним из самых красивых мест в городе. А уж в 70-е и вовсе были одним из «открыточных» объектов, символом современного, развивающегося Челябинска.

Челябинск. 70-е годы. 14-этажки на проспекте Ленина

Сами же 14-этажки созданы на основе типового проекта замечательного советского архитектора Ефима Вулыха. Таких домов в 70—80-е годы было построено немало, прежде всего в Москве и Подмосковье. Появились они и в Челябинске. Разумеется, в качестве элитного по тем временам жилья — железобетонная каркасная основа, толстенные кирпичные стены и, как теперь говорят риелторы, «самая козырная локация»… Причем девять первых «башен» (шесть на проспекте Ленина, еще две рядом с площадью Революции и еще одна на улице Набережной) облицовывались по тогдашней последней моде — мощными фасадными бетонными плитами, намертво крепившимися к стенам. Так делали только в нашем городе. А помимо «башен» в Челябинске построены десятки зданий с такой облицовкой.

В этом году у моего родного дома юбилей — ровненько 50 лет с момента его сдачи в эксплуатацию. Несмотря на внушительный по меркам современного Челябинска возраст и на отсутствие некогда горевшей на его крыше надписи «Слава труду!», он, как и его пять собратьев по «вставной челюсти» (так когда-то прозвали этот комплекс), выглядит бодрячком. Крепок стенами, надежен инженерным нутром, отлично обслуживается ЖЭКом (ООО ЖРЭУ-3, УК — «Ремжилзаказчик Центрального района», спасибо!), теплый зимой, прохладный летом, с чудесным тихим зеленым двориком…

Но хватит лирики.

«И все расходы повесят на нас!»

На прошлой неделе возле дома кто-то разместил пару поддонов с самодельными бетонными противовесами, наподобие тех, что делают для небольших кранов или подвесных устройств. Затем ко мне, сидевшему на скамеечке у входа в подъезд, подошел один из соседей — крепкий мужик средних лет, предприниматель средней руки. Вид его был встревоженным. «А ты в курсе, что у нас фасад будут капремонтить? Начнут со дня на день. Все фасадные плитки сорвут, а на его место — утеплитель и штукатурку. ЖЭК говорит, что сделать ничего не может, — их самих поставили перед фактом. Смета на наш дом — миллионов 29, а все эти деньги в итоге, говорят, фонд капремонта повесит потом на нас. А это же сколько придется на брата, если у нас 108 квартир?»

Около 260—270 тысяч на квартиру, в уме посчитал я, после чего выматерился. И вспомнил, что на днях повесили же какое-то объявление для жителей. Да вот же оно, висит еще! (Через несколько дней его кто-то сорвал.)

И правда — дом попал под капремонт фасада, делать его будет некое ООО «Имексо», есть телефоны куратора дома от фонда капремонта и от компании-подрядчика. А если что — смотрите страницу дома на сайте регоператора.

Заглянул на страницу дома. Там в разделе «региональная программа» зеленой галочкой отмечено, что работы по капитальному ремонту фасада мой дом прошел в 2019—2021 годах.

Скрин страницы дома на сайте регоператора

И правда, еще накануне так и не состоявшихся саммитов стран ШОС и БРИКС наш дом, как и все 14-этажки на проспекте Ленина (гостевой маршрут же!), прошел через покраску в еще более белый цвет фасада, ремонт и замену ограждений переходных балконов-лоджий на профнастил, замену дверей переходных балконов, ремонт крыши, устройство водоотливных труб плюс еще всякого по мелочи. Наконец, уже в 2022 году дома оформили простой, но очень эффектной архитектурной подсветкой.

Дом по ул. Володарского, 32 в вечернее время

Какой, казалось бы, еще капремонт фасада?! Да еще и с демонтажом плит, которые за 50 лет ни разу не дали усомниться в надежности своего крепления (ни падений, ни даже потрескивания, хотя как только стены дома ни пытались сверлить…)

И зачем дополнительно утеплять дом, в котором и так едва ли не почти метровые стены из кирпича и где зимой в морозы порой открываешь форточку из-за жары?

Впрочем, другая новость была лучше: по данным фонда капремонта, наш дом находится в так называемом «общем котле», и финансироваться работы в любом случае будут не за счет жильцов — те должны просто продолжать оплачивать свои текущие счета от регоператора.

Все будет хорошо?

Все процедуры (электронные аукционы, закупки и т. д.), связанные с определением подрядчиков на капремонт домов (они проходят в соответствии с постановлением правительства РФ № 615-ПП), а также все документы, с этими аукционами связанные (контракты, проекты, сроки выполнения, график платежей и т. д.), публикуются на портале госзакупок. Значит, и информация о том, будут ли обновлять фасад моего дома, тоже должна быть там.

Поиски были недолгими и дали неожиданные результаты. Оказывается, мой дом на Володарского, 32 — лишь один из 14 жилых зданий, которым предстоят работы по капитальному ремонту фасадов. Все они были объединены в один лот стоимостью в 552 миллиона 416 тысяч 611 рублей 20 копеек. И это — крупнейший в этом году электронный аукцион регоператора. Подача заявок стартовала в апреле, продлилась до 20 мая, итоги аукциона подведены 23 мая, а 31 мая обе стороны подписали контракт. Срок исполнения — 1 декабря 2022 года. Вот так вот. Быстро, за полгода, «откапиталить» фасады 14 домов на смету более чем в полмиллиарда…

Еще большее удивление вызвал список домов, попавших в общий лот.

Так, среди них — пять из шести 14-этажек на проспекте Ленина, дом по ул. Сони Кривой, 26, более известный как дом магазина «Школьник» (его в 70-е годы по спецзаданию руководства области спроектировал великий челябинский архитектор Евгений Александров), трехсекционная 14-этажка на перекрестке проспекта Ленина и улицы Российской (еще одна вариация «башни Вулыха»), дом по проспекту Ленина, 28 (там в советские времена располагались кассы Аэрофлота), девятиэтажка по Советской, 65…

Дом по ул. Сони Кривой, 26, автор проекта — Евгений Александров

Большую часть домов объединяет один и тот же признак — их облицовка выполнена бетонными фасадными плитами.

Там же, в документах закупки, имеются и проекты ремонта фасадов, и даже описан ряд обязательных процедур при выполнении ремонтных работ.

Суть проектов по домам с фасадами из бетонных плит такова: плиты — демонтировать к чертовой матери, затем выровнять стены, обработать их антигрибковыми и прочими антисоставами, далее на анкеры посадить утеплитель — плиты пенопласта типа ПСБ-С-25Ф, а противопожарные перегородки — минераловатные плиты Rockwool. Затем, сверху, — грунтовка, и штукатурка Bolix…

Дом по проспекту Ленина, 28

Я как-то в пенопласт не очень верю. Он же местами горюч и дымуч, с детства помню. А у нас как-то был пожар на 14-м этаже — ох, с каким трудом пожарные вытаскивали с помощью 50-метровой автолестницы старушку с балкона. Ей повезло: вся квартира уже полыхала и дымила, а вот на балконе и наружных стенах гореть было решительно нечему…

Погуглил, что за ПБС-С-25Ф. И на одном из сайтов, где этот утеплитель продается, прочитал следующее: «Если в качестве наружного утеплителя вы планируется использовать пенопласт фасадный (цена его, безусловно, способствует такому выбору), то необходимо помнить, что этот материал достаточно горюч… По противопожарным нормам на фасаде возможно применять пенополистирол ПСБ-С 25Ф, но только для домов до трех этажей. На более высокие строения потребуется спецразрешение».

Вот как. Ну сверху же штукатурка будет. И потом, ну наверняка же авторы проекта не дилетанты и заложили материалы с нужными противопожарными свойствами. Да и экспертиза же проектов была, наверное…

Дом по проспекту Ленина, 38

По законодательству все проекты работ по капремонту, связанные с фасадами зданий, обязательно согласовывает администрация города, а точнее — главное управление архитектуры.

Позвонил главному архитектору Челябинска Павлу Крутолапову. Павел Дмитриевич, хоть и был, судя по шуму в телефоне, чрезвычайно занят, успел ответить (далее — в чуть вольном моем описании сути сказанного), что, мол, да — есть такая тема с капремонтом. И что будут много зданий ремонтировать, покрывать утеплителем. Особенно панельки. А вот фасадные плиты сносить придется. Мол, проводили исследования, есть вариант, что все-таки скоро могут начать падать. Им же 40—50 лет, пора. Но ничего — новый утеплитель покроют сверху штукатуркой, которая спокойно продержится еще 50 лет. И вообще — будет нормально, не переживайте. Структуру сохраним, подсветку после ремонта вернем.

Ну, если такое говорит Павел Крутолапов — прогрессивный и успешный архитектор с безупречным вкусом. Который за недолгое время, что он возглавляет свое ведомство, уже успел стать лучшим главным архитектором Челябинска в его современной истории… Верю. Верю! Как не верить…

Дом по ул. Сони Кривой, 69

Между тем на моем и соседних домах работяги начали потихоньку монтировать подвесные люльки и подъемные устройства на крыше. Значит, контракт на работы уже заключен…

Большое счастье маленькой компании

Напомню — работы по капремонту сразу 14 домов были объединены регоператором в один лот электронного аукциона с начальной ценой в 552,4 миллиона рублей. Выиграло его (точнее, просто подало единственную заявку) ООО «Имексо». Которое теперь и должно выполнить все работы до 1 декабря текущего года.

И вот тут-то и начинается самое интересное. Особенно если вы журналист с большим опытом расследований.

По данным Федеральной налоговой службы (ФНС), ООО «Имексо» существует почти 20 лет, зарегистрировано в Уфе еще в 2003 году. С августа 2018 года его директором и владельцем является некий Вадим Абдуллин. С этого же времени компания зарегистрирована в квартире самой обычной жилой «панельки» на улице Лесотехникума.

В квартире этой «панельки» в Уфе зарегистрирована фирма «Имексо»

Опять-таки, по данным ФНС, с 2013 года бухгалтерская отчетность компании в основном крутится возле цифры «ноль». Ноль выручки, ноль прибыли, баланс тысяч в 10…

Исключением стал 2018 год, когда «Имексо» продемонстрировало выручку почти в 4,5 миллиона рублей, которая вся ушла в «себестоимость продаж». С тех пор отчетность вновь близка к нулю. Во всяком случае, именно такова выручка ООО в 2019—2021 годах. Все данные — в открыто опубликованных на сайте ФНС данных бухгалтерской отчетности компании. Среднесписочная численность сотрудников, как утверждают налоговики, 1 человек. Видимо, директор.

Иными словами — у несведущего человека может случайно сложиться впечатление, что речь идет об обычной компании-«пустышке».

И как-то сразу становится волнительно за судьбу контракта на 552 миллиона.

Ну, хотя бы потому, что объем работ по контракту огромен: для начала надо окружить все дома строительными лесами и защитной сеткой (предусмотрено проектом), отколупать (видимо, отбойными молотками, не иначе) десятки тысяч бетонных плит на площади в десятки тысяч же квадратных метров (и на высотах до 16 этажей, то есть до 50 метров), потом все это дело выровнять/зачистить/обработать, потом прикрепить десятки тысяч «квадратов» утеплителя и минераловатных плит, а затем еще и грунтовка/штукатурка, и красивый наружный слой…

В конце концов, нужно еще и обеспечить безопасность проведения работ. А то плиты-то тяжелые, а внизу в домах — магазины, бары, рестораны, рядом школы, детские сады, поликлиники и травмпункты (в т. ч. детский)…

И все это — за полгода.

Дом по ул. Советской, 65

Даже несведущему в строительной отрасли человеку может прийти в голову, что такие работы требуют десятков, если не сотен рабочих и прорабов. Причем квалифицированных, с навыками и допуском к работе на высоте…

А тут, повторюсь, — один сотрудник и ноль выручки в последние три года.

Но не все так просто.

И зря я не верил в «Имексо» и ее способности и компетенции.

Уже упоминавшееся постановление правительства РФ № 615, по которому идет «отторговка» капремонтов, помимо прочего предусматривает процедуру так называемого «предварительного отбора» подрядных организаций.

После прохождения отбора компании включают в специальный реестр (отдельный по каждому из видов работ — составление проектно-сметной документации, выполнение строительно-монтажных работ или строительный контроль), причем в нем указывается также максимальный объем работ, на которые может «подписаться» попавшая туда компания-подрядчик.

На территории Челябинской области процедуру предварительного отбора и включения в реестры проводит министерство строительства и инфраструктуры региона.

Так вот, ООО «Имексо» прошло предварительный отбор, и 5 мая 2022 года было включено сразу в два реестра:

— на объем работ в 25 миллионов рублей по виду деятельности «Выполнение работ и (или) оказание услуг по оценке технического состояния, разработке проектной документации на проведение капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов, в том числе по ремонту (замене, модернизации) лифтов» (Номер предварительного отбора 016920000112200008)

— на объем работ в 3 миллиарда рублей (!) по виду деятельности «Оказание услуг и (или) выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов»? (Номер предварительного отбора 016920000112200008)

Скрин с сайта госзакупок

И это еще не все. Месяцем ранее, 8 апреля 2022 года, компания получила еще и лицензию Министерства культуры РФ на работы с объектами культурного наследия (ОКН). Тоже пройдя соответствующее сито отбора.

В общем, имеют право. Как бы.

Вообще, невольно складывается впечатление, что на «Имексо» в нынешнем году свалился выигрыш в джекпот.

Судите сами: жила-была компания с многолетней нулевой выручкой. И вдруг, в течение двух месяцев, сначала — лицензия на работу с ОКН, потом — включение сразу в два реестра по капремонту, а затем еще через две недели — выигрыш единственной заявкой аукциона на 552 миллиона рублей. Да там только банковские гарантии по обеспечению контракта обойдутся в несколько миллионов…

Один мой приятель, много лет работавший в сфере госзакупок, в том числе сталкивавшийся с капремонтом, послушав меня, предположил, что «Имексо» якобы кто-то красиво и целенаправленно «ведет». Но это, наверное, в нем просто зависть вскипела к редкой удачливости уфимцев…

Бумаги и овраги

Впрочем, есть один нюанс.

Дело в том, что предварительный отбор, регулирующийся все тем же постановлением 615-ПП, предусматривает, что претенденты на зачисление в реестр должны помимо прочих документов представить доказательство уже имеющегося у них опыта работ в данной сфере. Доказательствами считаются, например, исполненные за последние три года контракты (вместе с актами выполненных работ), общая сумма которых составляет определенный процент от объема работ, на который претендуют подрядчики.

Причем часть параметров вправе задавать те, кто этот отбор проводят. То есть Минстрой Челябинской области. Максимальный процент от объема, указанный в постановлении 615-ПП, — 10. Но в регионах могут сделать его меньше. Практика показывает, что чаще всего встречается уровень в 6—7 процентов.

Иными словами, любой подрядчик для того, чтобы пройти отбор в реестр, например, на выполнение строительно-монтажных работ, должен представить минимум три договора на определенную сумму.

В случае с ООО «Имексо», получившим реестровую запись с объемом в 3 миллиарда рублей, должны быть контракты на сумму примерно в 210 миллионов.

Но постойте, ведь у уфимского ООО в бухгалтерской отчетности за последние три года одни нули в графе «выручка»! Так какие еще контракты, да еще и на сотни миллионов?

Впрочем, возможно, что все их выполненные работы датируются 2022 годом. А иначе бы их не пропустила комиссия (протоколы ее заседаний имеются в распоряжении редакции).

Ведь комиссия же смотрит документы, которые представляют претенденты. И как-то их проверяет. Там же ответственные люди, в этом-то нет сомнений. Особенно когда речь идет о суммах в три миллиарда…

Протокол заседания комиссии

Замыкая круг…

Ничего не имею против капремонта. Дело нужное, объем работ — огромен.

Ничего не имею против даже ремонта фасада. Да хоть бы и замены бетонных плит на пенопласт и штукатурку. Если это в итоге действительно будет качественно, безопасно и красиво. В конце концов, главному архитектору города лучше знать.

Ничего не имею против регоператора или нашего Минстроя.

И совершенно точно у меня нет ничего личного против ООО «Имексо» и его владельца и директора.

Я всего лишь очень люблю свой родной дом, в котором прожил всю жизнь. Как, наверное, на моем месте любил бы каждый.

И очень, очень не хочу, чтобы мой дом, самая главная ценность в жизни, был кем-то безнадежно испорчен. Особенно из-за возможного желания кого-то «схематознуть». В которое я как бы не верю. И ведьм не ищу.

Но не хочу давать даже малейший шанс на это. И если что — я только начал…

P. S. Запросы по поводу всего вышеописанного отправлены в пресс-службы Минстроя Челябинской области и регионального оператора. В Фонде капремонта пообещали дать комментарий на следующей неделе. Министерство пока не ответило определенно. Разумеется, как только комментарии от них поступят, они будут сразу же опубликованы. Как и мнение представителей ООО «Имексо».

фото: Дмитрий Сопильняк, Дмитрий Моргулес, группа ВК «Наш Челябинск», 2ГИС (пользователь Айрат Шайнуров)