Капремонт двух домов в исторической части Златоуста проведут до конца 2024 года

Зданиям на Карла Маркса вернут прежний облик

В Златоусте готовятся к началу капремонта двух домов на улице Карла Маркса. Рабочие восстановят кровлю, фасады и фундаменты строений № 8 и 11. Уже готовы проекты, пройдена историко-культурная экспертиза и определены подрядчики. Об этом в понедельник, 8 августа, сообщили в пресс-службе администрации городского округа.

По словам главы Златоуста, улица Карла Маркса — историческая часть города и очень важно сохранить ее архитектуру.

«Домам вернут такой же облик, какими они были в 50-х годах. Все работы необходимо завершить в 2024 году. Также обращаюсь ко всем управляющим компаниям: даже если капремонт обслуживаемых вами домов еще только впереди, не забывайте в рамках текущего содержания следить за их внешним видом», — прокомментировал Максим Пекарский.

Напомним, привести в порядок дома на Карла Маркса поручил губернатор Челябинской области Алексей Текслер. На эти работы направили дополнительные средства в размере более 100 миллионов рублей из областного бюджета.

В ходе рабочей поездки в Златоуст 2 сентября 2020 года глава региона совершил традиционный «разворот» и отправился проверить здания, расположенные в старой части города. То, что он увидел на Карла Маркса, ему крайне не понравилось. Тогда Алексей Текслер дал поручение заняться фасадами зданий, которые находились в удручающем состоянии.

Отметим, поскольку дома на Карла Маркса являются объектами культурного наследия, требования к их реставрации и восстановлению особенные. Прошлым летом в администрации Златоуста сообщали, что планируется восстановить в первозданном виде архитектурные элементы, обрешетки окон выполнить в едином сдержанном стиле. Также речь шла о входных группах и вывесках. Цветовую гамму домов хотят сделать по задумкам архитекторов 50-х годов.

Ранее ИА «Первое областное» сообщало, что в Златоусте идет реконструкция Мемориала Славы и пространства вокруг него. Работы завершат осенью 2022 года. Объекту также вернут исторический облик.