Капремонт моста через реку Сильга на трассе в Челябинской области закончили досрочно

Завершить работы дорожники планировали только осенью 2021 года

В начале 2020 года под Юрюзанью начался ремонт переправы через реку Сильга. Завершить капремонт моста на 1649 километре трассы М-5 «Урал» планировали осенью 2021 года. Сегодня, 21 января, пресс-служба Упрдор «Южный Урал» сообщила, что подрядчик сумел справиться с работой на полгода быстрее. Теперь на этом 72-метровом участке автодороги в Катав-Ивановском районе вновь доступны две полосы движения без ограничений.

«Мостовики усилили опоры сооружения за счет устройства дополнительных буронабивных свай и расширения монолитных конструктивных частей, заменили 12 старых железобетонных балок пролетного строения на новые, устроили рулонную гидроизоляцию, уложили асфальтобетонное покрытие на мосту и подходах с использованием в верхнем слое высокопрочного щебеночно-мастичного асфальтобетона, установили новые деформационные швы и водоотводные лотки», — перечислили в пресс-службе Упрдора.

Для того чтобы организовать безопасное движение, на этом участке были установлены дорожные знаки, а трассу теперь обрамляют 300 погонных метров железных барьеров. Кроме того, на участке появилась светоотражающая термопластиковая разметка.

В сутки этот отрезок пути преодолевают порядка 15 тысяч автомобилей, которые направляются из Челябинской области в соседнюю Башкирию, Самару, Пензу, Рязань и Москву. Интенсивность движения растет с каждым годом, а это значит, что проделанный капитальный ремонт обеспечит надежное транспортное сообщение по федеральной трассе и укрепит социально-экономические связи между регионами.

Напомним, именно на этом участке дороги во время ремонта летом прошедшего года произошло страшное ДТП. Водитель большегруза из-за отказа тормозной системы смял под собой 5 автомобилей. Водитель не смог избежать столкновения в том числе и потому, что на участке для движения была открыта только одна полоса. С окончанием ремонта аварийность на отрезке снизится.