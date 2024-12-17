Капитальный ремонт многоквартирных домов в Челябинской области продолжается

Какие перемены происходят в домах южноуральцев, узнали журналисты «Первого областного»



В десятиэтажном доме на улице 3 Интернационала завершается замена лифтов. На 20 декабря назначена приемка работ в первых трех подъездах. Жители квартир четвертого и пятого подъездов уже пользуются новыми лифтами.

«До этого у нас лифты были в ужасном состоянии, постоянно ломались, люди застревали. Сейчас перемен ждем больше, чем Нового года. Люди будут счастливы, когда лифт запустят», — рассказывает старшая по дому № 63 Гузалия Зубкова.





Больше жильцов новым лифтам радуется обслуживающая организация ООО «Альянс». Руководитель Надежда Макарова рассказывает, что на старые лифты, которым 25 лет или более, сейчас уже не найти оригинальные запчасти. Сейчас все новое, в том числе электроника. Лифты антивандальные — на смену пластиковым кабинам приходят металлические.

Это плановая замена, лифты в этом доме выработали предельный срок эксплуатации. Контролирует работы ООО «Уралэксперт».

«Вместе с подрядчиком осуществляем входной контроль. Потом я проверяю безопасность оборудования, после монтирования. И в конце уже техническое освидетельствование проверяет экспертиза», — говорит Александр Савинов.



«Ремонт и замена лифтового оборудования является одним из основных направлений работы фонда капремонта. Всего за время работы фонда заменено более 4,5 тысячи единиц. В 2024 году заменили более 430 лифтов, в работе еще почти 600 единиц», — рассказывает гендиректор Фонда регоператора капремонта Виктор Тихоненко.





Каждый лифт обходится примерно в 3,5 миллиона рублей: от проекта до приемки. В сумму входит и шахта, и машинное отделение, где расположено оборудование.





До конца 2026 года регоператор планирует заменить еще 1200 лифтов. Работы уже запланированы, их стоимость будет уточняться — инфляцию пока никто не отменил. Картину инфляции отражает и решение о минимальном взносе в 13,92 рубля за квадратный метр.

Большая часть планов по замене лифтов касается средств со спецсчетов, которыми распоряжаются сами жильцы. Виктор Тихоненко напомнил владельцам спецсчетов, что им также надо уделить внимание безопасности людей и своевременно менять в домах лифты.

Другой — очень важный — вид работ идет на доме № 12 на Свердловском проспекте. Это замена кровли. Капремонт крыши удалось сделать раньше запланированного срока, в этом заслуга и активных собственников, и органов местного самоуправления.

«В Челябинской области в рамках закона 430 при активном участии собственников можно перенести срок капитального ремонта. В каждом муниципальном образовании региона создана комиссия, которая рассматривает заявления о необходимости провести капитальный ремонт», — рассказывает Виктор Тихоненко.

Пока держались плюсовые температуры, подрядчик успел капитально отремонтировать фасад этого дома. Теперь почти у всех домов вдоль Свердловского проспекта новые красивые фасады.





О преимуществе зимней замены кровли рассказал представитель подрядчика ООО «Авангард-плюс» Андрей Терещук. Зимой минимизирован риск подтопления дождями, поэтому для жильцов это более удобно.

«Думаю, что в самом начале следующего года, в январе, мы работы здесь завершим и представим собственникам акт выполненных работ», — говорит Виктор Тихоненко.

Всего в 2024 году через фонд капремонта в Челябинской области отремонтировали 115 крыш, 128 фасадов, 431 единицу лифтового оборудования, 180 фундаментов, 57 подвальных помещений, 378 внутридомовых инженерных систем, установлено 40 узлов управления. На это направлено более 4 миллиардов рублей.

Соответствующий объем работ запланирован и в ближайшие два года. Чтобы обеспечить финансирование работ, минимальный взнос собственников доводят до экономически обоснованного. С 1 января 2025 года он увеличится до 13,92 рубля за квадратный метр. К слову, это один из самых низких взносов в УрФО. Жители Свердловской области с 1 января будут платить по 17,50 рубля за квадратный метр, в ХМАО, в ЯНАО — 14,79 рубля. Льготы на оплату услуг ЖКХ для отдельных категорий граждан сохраняются.