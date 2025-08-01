Капитальный ремонт коллектора в Златоусте идет по программе «Большой ремонт 74»

После окончания работ стоки пойдут по новым герметичным трубам большего диаметра

В Златоусте активно идут работы по капитальному ремонту и полной замене напорного коллектора канализации, расположенного в районе металлургического завода. Этот проект является частью региональной программы модернизации жилищно-коммунальной инфраструктуры «Большой ремонт 74», инициированной губернатором Челябинской области Алексеем Текслером.





К 1 августа завершены подготовительные работы, подрядчик приступил к укладке нового коллектора.

Прежний коллектор построен в 70-х годах и давно перестал отвечать потребностям горожан.

«Этот объект давно нуждался в ремонте, ведь пропускная способность существующего коллектора была недостаточной. Обновление инженерных сетей повысит надежность водоснабжения и водоотведения, улучшив качество жизни горожан», — отметил первый заместитель министра ЖКХ Челябинской области Максим Корнеев.





Уже проведен значительный комплекс работ. Демонтировали старые трамвайные пути и часть старого недействующего коллектора. Уложили и сварили трубопровод.

Напорный конденсационный коллектор — очень важный объект для жителей и для всего города Златоуста. Он обеспечивает сбор и доставку стоков от конденсационной напорной станции КНС «Кварцит» до очистных сооружений, отмечает глава Златоустовского городского округа Олег Решетников. Заменяемый участок составляет около 1,3 километра. Финансирование работ осуществляется за счет трех источников: федерального, регионального и местного бюджетов.





«Благодаря программе „Большой ремонт 74“, объявленной губернатором Алексеем Текслером, нам удалось приступить к капитальному ремонту такого необходимого городу объекта. Диаметр трубы, толщина стенки и новые технологии позволяют нам говорить о том, что новый коллектор послужит более 50 лет», — сказал Олег Решетников.

Срок завершения ремонта установлен на конец 2026 года, однако городская администрация и подрядчики планируют ускорить процесс. Работы планировали таким образом, чтобы минимизировать ущерб для обеспечения Златоустовского металлургического завода поставками необходимого сырья. Подъезды к заводу перекрываются по согласованию с предприятием: сначала с одной стороны, потом с другой.





«Мы делаем все возможное, чтобы минимизировать неудобства для жителей, и регулярно проверяем ход работ», — подчеркнул Решетников.

С запуском нового коллектора Златоуст сможет рассчитывать на улучшение качества водоотведения и повышение надежности своей инфраструктуры. Это, безусловно, положительно скажется на жизни горожан.

На месте масштабных работ побывал сегодня участник программы «Герои Южного Урала» Александр Горбунов. Он прошел первый модуль обучения и сейчас стажируется в министерстве ЖКХ.





«„Большой ремонт 74“ — это большие региональные программы, которые реализуются в рамках проектов Российской Федерации. Износ инженерных сетей у нас очень высок. В связи с этим я проявляю большой интерес к модернизации жилищно-коммунального хозяйства», — отметил Александр Горбунов.

Помимо модернизации инфраструктуры новый объект решает еще одну важную задачу — экологическую.

«Когда провели его ревизию, выяснилось, что стенки старого коллектора сильно истончились и он пришел в аварийное состояние. И строительством нового коллектора мы еще будем решать экологическую проблему. Сточные воды перестанут попадать в реку Ай», — подчеркнул Олег Решетников.





Всего в рамках проекта «Большой ремонт 74» планируется реализация 125 объектов. Часть объектов уже завершена. По данным министерства ЖКХ, из запланированных 450 километров 170 километров ветхих сетей уже заменили. На мероприятие по реализации регионального проекта «Большой ремонт 74» выделено более 13 миллиардов рублей. Всего в программе из 43 муниципалитетов только в этот год участвуют 40.



