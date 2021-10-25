Каникулы для большинства южноуральских школьников совпадут с длинными выходными

Большинство учеников отдохнут в период нерабочей недели

В Челябинской области 160 школ уже ушли на осенние каникулы. Образовательные учреждения сделали это по плану, поскольку в некоторых школах практикуют пятинедельный график учебы. Большинство школ отправят детей на осенние каникулы по традиции — с 30 октября по 7 ноября. Этот период совпадает с нерабочей неделей, объявленной губернатором Алексеем Текслером в Челябинской области. Об этом стало известно во время брифинга с первым заместителем губернатора Ириной Гехт.

Всего на Южном Урале 820 школ, 160 из них уже отправили детей на каникулы. Как правило, это школы, где организован пятинедельный график учебы. Ирина Гехт на брифинге подчеркнула, что самый большой прирост заболеваемости ОРВИ и гриппа дают работающие люди. Ситуация с сезонными инфекциями в регионе оценивается как неблагополучная, а показатели заболеваемости ОРВИ и гриппа — выше эпидпорога. Но дети в этой ситуации показывают снижение.

Представитель министерства образования Челябинской области пояснила, что период ноябрьских праздников, по мнению экспертов, самый оптимальный для отдыха школьников. К этому времени накапливается утомляемость детей, и дети могут спокойно отдохнуть.