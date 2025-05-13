Канализационные стоки в поселке Западном не добежали до Шершней

Последствия коммунальной аварии в поселке Западном оценили специалисты министерства экологии

Проверки по сигналу о разливе канализационных стоков на берегу Шершневского водохранилища в поселке Западном проводили ведомства 13 мая. Ранее информация о разливе стоков появилась в соцсетях и СМИ.

«…зафиксированы следы аварийной ситуации на сетях водоотведения, излив из колодца на момент обследования не происходил. На почве рядом с колодцем выявлены переувлажненные участки земли со слабым запахом сточных вод. Попадание сточных вод в Шершневское водохранилище не зафиксировано», — прокомментировали в пресс-службе министерства экологии.

В Минэкологии предпримут меры, чтобы предотвратить дальнейшее загрязнение окружающей среды.

Кроме того, по инциденту проводит проверку прокуратура Челябинской области. Сотрудники прокуратуры выезжали на место происшествия. Они проверяют исполнение законодательства в сфере ЖКХ и охраны природы, дадут оценку действиям лиц, ответственных за организацию работы системы водоотведения и содержание объектов инженерно-технической инфраструктуры. После выявления нарушения закона последуют меры прокурорского реагирования.