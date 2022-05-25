Канадский художник восстановил портрет древней жительницы Южного Урала

Останки молодой женщины были найдены в одном из курганов близ Аркаима

Канадский 3D-художник Филипп Эдвин восстановил облик женщины, жившей на территории Челябинской области около 4,5 тыс. лет назад. Основой для его работы послужила скульптурная реконструкция, хранящаяся в музее заповедника Аркаим.

Результат своих трудов Филипп Эдвин разместил на сайте deviantart.com. В комментарии к работе он написал, что у него были трудности с подбором цвета волос и глаз женщины.

«В конце концов я решил сделать песочно-светлые волосы и серые глаза. Если кто-нибудь знает ее подлинные генетические данные, дайте мне знать», — отметил художник.





Основой для графической работы послужила скульптурная реконструкция жительницы Страны городов — группы укрепленных поселений эпохи бронзы на юге Челябинской области. Ее останки были найдены в ходе раскопок одного из курганов могильника Кизильское I. На момент смерти женщине было около 25 лет. В одном кургане с ней также были похоронены мужчина и подросток.

В 2010 году российский антрополог Алексей Нечвалода реконструировал облик женщины по ее черепу. Его работой и воспользовался канадский художник при создании своей модели.