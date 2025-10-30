Камеры начнут штрафовать за отсутствие ОСАГО с осени 2026 года

Автоматическая система контроля заработает после тестирования в пилотных регионах

С 1 сентября 2026 года в России начнется автоматическое штрафование водителей за отсутствие полиса ОСАГО с помощью дорожных камер. Система будет запущена после принятия соответствующих изменений в законодательство и тестирования в пилотных регионах, сообщает gorsite.ru.

Как сообщил председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков в своем телеграм-канале, МВД планирует начать автоматическое фиксирование нарушений осенью 2026 года. Это соответствует поручению президента Владимира Путина о проработке системы автоматического контроля наличия страховки.

Как будет работать система:

Дорожные камеры будут считывать госномера автомобилей и сверять их с базой данных полисов ОСАГО.

При обнаружении нарушения система автоматически сформирует протокол.

На начальном этапе водители будут получать предупреждения, полноценное штрафование начнется осенью 2026 года.

Пилотный проект будет запущен в Москве, Санкт-Петербурге и Чувашии, где уже имеется развитая сеть камер и необходимая цифровая инфраструктура для обмена данными между ГИБДД и Российским союзом автостраховщиков.

Размер штрафов останется прежним: 800 рублей за первое нарушение и от 3 до 5 тысяч рублей за повторное отсутствие полиса ОСАГО.

Техническая база системы уже создана, однако требуется доработка программного обеспечения МВД «Паутина», которое объединяет комплексы фото- и видеофиксации. Полное внедрение системы запланировано к 1 ноября 2026 года.