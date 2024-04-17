Камеры на дорогах Челябинска начнут фиксировать водителей, не пропускающих пешеходов

Нарушителям будут рассылать штрафы

Камеры автоматической фиксации научатся распознавать еще один вид нарушения правил дорожного движения — проезд перед людьми на пешеходных переходах. О новой функции рассказали в Госавтоинспекции региона.

Как пояснили в ведомстве, наезды на людей чаще всего происходят на пешеходных переходах. С начала 2024 года в Челябинской области зарегистрировано уже 250 случаев, когда водитель сбивал пешехода. Для крупных городов региона этот вид дорожных происшествий является одним из наиболее распространенных.

В целях профилактики происшествий дорожные камеры оборудуют функцией фиксации таких случаев. На данный момент уже проведена встреча с производителями приборов фиксации по доработке функционала камер. Технические средства, расположенные вблизи пешеходных переходов, будут «видеть» непредоставление преимущества в движении пешеходам и фиксировать штрафы.

Напомним, что за совершение подобного правонарушения предусмотрено денежное наказание в размере от 1500 до 2500 рублей.