Камеры контроля дорожных нарушений установили на 15 перекрестках Магнитогорска

С начала прошлого года число постов фотовидеофиксации в городе выросло в пять раз

За соблюдением правил дорожного движения на всех самых оживленных и опасных перекрестках в Магнитогорске теперь следят камеры. К имевшимся ранее в городе 11 постам фотовидеофиксации в этом году добавились еще 15. Столько же постов оборудуют в следующем году. Об этом сегодня, 1 августа, сообщили корреспонденту ИА «Первое областное» в администрации города.

В мэрии отметили, что до начала прошлого года автоматические посты фиксации нарушений ПДД были только на пяти перекрестках. В прошлом году камеры дополнительно установили в 6 точках города, а в этом — еще в 15. Таким образом, в Магнитогорске сейчас действуют 26 постов фотовидеофиксации.

«Для нашего города это высокий показатель. Можно сказать, что теперь все самые крупные, оживленные и опасные перекрестки города контролируют видеокамеры», — уточнили в мэрии.

Оборудование фиксирует различные нарушения ПДД, включая превышение скорости, проезд на запрещающий сигнал светофора и заезд за стоп-линию. Кроме того, автоматика ведет подсчет попавших в объективы транспортных средств.

Информация о нарушениях передается в систему «Безопасный регион». Штрафы приходят к нарушителям по почте и через «Госуслуги».

В планах властей Магнитогорска оборудовать в 2023 году еще 15 постов. В настоящее время совместно с ГИБДД определяются места их размещения.