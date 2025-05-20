Камерный театр отмечает двойной день рождения

Подарком для поклонников театра станет творческая встреча с актрисой театра и ведущей телепрограмм Мариной Гез

Сегодня, 20 мая, Челябинский Камерный театр отмечает 36-й день рождения. Подарком для поклонников театра станет творческая встреча с актрисой театра и ведущей телепрограмм Мариной Гез.

Так исторически сложилось, что Камерный театр отмечает день рождения дважды. Первая историческая дата приходится на 20 мая 1988 года. Именно тогда состоялся первый спектакль нового коллектива — «Крик лангусты». Тогда еще своего помещения у театра не было, и артисты играли на сцене института культуры.

Несколько лет театр являлся частным и вел кочевую жизнь, свое помещение на улице Цвиллинга Камерный получил в 1991 году. Официальный статус государственного учреждения коллектив получил в конце 1992 года, под Новый год.

«У нас замечательная история, поскольку день рождения театра мы отмечаем дважды. Первый раз 20 мая, а второй 31 декабря. Поэтому юбилеи у нас случаются чаще, и поводов для радости больше», — говорит директор Камерного театра Павел Михайлов.