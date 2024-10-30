«Каменный цветок» обнаружили в нацпарке «Таганай»

Теплый октябрь спровоцировал повторное цветение шиповника, но ночные морозы нарушили его планы

В осеннем таганайском лесу в Челябинской области инспекторы заметили «каменный цветок» — замерзший бутон розы шиповника. Холодоустойчивый шиповник морщинистый попытался распуститься повторно в теплые октябрьские дни, но низкие ночные температуры нарушили его планы, рассказали в телеграм-канале нацпарка «Таганай».

«Повторное цветение дикой розы — так называют шиповник, а также земляники лесной, ветреницы пермской, горечавки легочной и ряда других „выскочек“ обычно приходится на сентябрь. Однако нынешний теплый октябрь сломал фенологические стереотипы»,— рассказали инспекторы.

Другие виды шиповника, которых на Таганае еще три, распускаться в предзимье не рискнули. И сейчас их плоды и даже ветки поедают самые разные обитатели нацпарка.