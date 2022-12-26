Калининский отдел ЗАГСа в Челябинске прекращает свою работу

Это связано с реорганизацией отделов ведомства

С 1 января 2023 года в Челябинске закроется Калининский отдел ЗАГСа. Об этом сообщается в официальном телеграм-канале Управления ЗАГСа городской администрации.

Изменения коснутся и Центрального отдела городского Управления ЗАГСа. Там можно будет получить документы по всем видам актов гражданского состояния, а также зарегистрировать брак в неторжественной обстановке.

Остальные отделы ЗАГСа в Челябинске работают в прежнем режиме. Узнать подробнее можно на официальном сайте Государственного комитета по делам ЗАГС Челябинской области.

Ранее мы писали, что в январские праздники в Челябинске будут работать три дежурных ЗАГСа.