Календарная весна в Челябинской области начнется с минусовых температур

До +1 градуса температура поднимется лишь в отдельных районах

Сегодня, 1 марта, в Челябинской области прогнозируют пасмурную погоду. Градусники на большей части территории покажут слабый минус. В отдельных районах синоптики областного Гидрометеоцентра обещают порывистый ветер.

В утренние часы температура воздуха в Челябинске достигнет около −5°C, днем отметка на градуснике будет варьироваться от −2 до −3°C. Пасмурно. Ветер северный до четырех метров в секунду.

В Челябинской области утром ожидается около −8°C, местами ниже. Днем синоптики прогнозируют от −4 до +1°C. Переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер западного направления с переходом на северный от 3 до 8 метров в секунду с порывами до 13 метров в секунду.